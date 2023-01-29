В Італії жорстоко вбили 23-річну українку, тіло ще шукають: що відомо про злочинця (фото)

Кривава розправа могла статися у квартирі, яку хлопець і дівчина винаймали, будучи парою

Допоки в одному із регіонів Італії поліцейські святкують після затримання боса мафії, у невеликому муніципалітеті Кастільоне-делле-Стів'єре розшукують 23-річну українку Яну Маліко. Вважається, що дівчину зарізав її колишній хлопець, після чого зміг вдало сховати тіло.

Про інцидент повідомляють видання TGR та Telenuovo. Наразі підозрюваного 33-річного громадянина Молдови вдалося затримати, він знаходиться у в'язниці округу Мантуї, однак у вбивсті зізнаватися не поспішає.

23-річна Яна Маліко зникла кілька днів тому після, як стверджують очевидці, голосної сварки у квартирі, яку раніше хлопець та дівчина винаймали, допоки були парою. Українка працювала у місцевому барі, не створювала оточуючим ніяких проблем. За непідтвердженими даними, її колишній 33-річний обранець міг погрожувати її ножем, після чого і сталося вбивство.

23-річна Яна Маліко та її 33-річний ексхлопець-молдаванин

Наразі труп шукають в провінції Мантуя, найбільше зосередившись на місцевості поблизу озера на півночі від однойменного міста. Поліцейські вважають, що підозрюваний цілком міг позбутися тіла, спробувавши його втопити. Поки що пошуки успіху не мають, 33-річний підозрюваний свою вину все ще не визнає.

Кастільоне-делле-Стів'єре на карті

Так виглядає містечко, де жила українка

Варто зазначити, що Італія нерідко стає місцем розправи над українками, котрі виїхали шукати кращої долі за кордон. "Телеграф" уже розповідав про жахливу трагедію, яка сталася із Наталією Киричок. Після десяти років спільного життя її власноруч вбив співмешканець-італієць — через ревнощі та відмову від сексу.

Звісно ж, трапляються жахливі історії і набагато ближче. Серед останніх — жорстоке вбивство у Херсоні, де син підняв руку на матір.