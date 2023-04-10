У Києві чоловік відкрив стрілянину по продуктовому кіоску: він затриманий, що йому загрожує (фото)

На щастя, під час стрілянини ніхто з персоналу та відвідувачів магазину не постраждав

У Києві затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Солом’янському районі. За вчинене йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Подробиці повідомили у Нацполіції Києва. Відомо, що затриманий після продуктового обстрілу спокійно зперебував у себе вдома.

Чоловік посварився з продавцем і пішов, але за кілька хвилин повернувся і відкрив стрілянину по торговому кіоску з автомата калібром 7,62 у Солом'янському районі Києва. На той момент у магазині був продавець та відвідувачі, але на щастя ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце НП, виявила три патрони та дві гільзи калібру 7,62, а також помітила у вікнах магазину наскрізні отвори від пострілів.

Момент обстрілу потрапив на камеру зовнішнього відеоспостереження, а також нападаючого описали свідки інциденту. Правоохоронці оперативно встановили особу стрільця та його адресу проживання. За силової підтримки спецназівців КОРД поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка та затримали його.

У будинку стрільця знайшли зброю, патрони та одяг, у якому той був у момент скоєння злочину. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Незабаром суд обере запобіжний захід зловмиснику, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік із особливою жорстокістю вбив свою кохану. За його словами, він просто приревнував жінку до іншого.