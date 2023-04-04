В Киеве отменили плату за парковку: в чем причина

О возобновлении взимания оплаты за парковку киевлянам сообщат заранее

В Киеве парковку на муниципальных площадках сделали бесплатной. Однако нововведения будут действовать только временно.

Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что плата за парковку на площадках, принадлежащих коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис", приостановлена.

Восстановить процедуру взыскания средств планируют по завершению юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Также отмечается, что за нововведениями можно будет следить в приложении "Киев Цифровой". Что касается возобновления оплаты за парковку, то об этом горожан планируют предупредить раньше времени.

Что касается работы инспекторов по парковке, то они пока не будут штрафовать водителей за неуплату за парковку.

"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать", — говорится в сообщении.

Напоследок в КГГА предупредили о парковщиках-мошенниках, которые могут активизироваться и потребовать у водителей наличные, а также призвали сразу информировать о таких ситуациях представителей полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в мае в столице вернули плату за парковку автомобилей, хотя мэр Виталий Кличко обещал, что этого не произойдет.