Несмотря на обещание Кличко, в Киеве вернули плату за парковку

Деньги за стоянку принимаются лишь по безналу

В столице Украины, вопреки обещаниям городского главы Виталия Кличко, вернули оплату за парковку автомобилей.

Об этом проинформировала пресс-служба КГГА.

В сообщении отмечается, что деньги за парковку будут сниматься лишь в период с 8:00 до 22:00 в остальное время она, как и прежде, останется бесплатной.

Вместе с тем восстановил работу и сервис в приложении "Киев Цифровой", в котором и будет приниматься оплата за парковку.

За безопасностью парковки будут следить инспекторы. Впрочем, им запретили штрафовать водителей во время воздушной тревоги, а потому в ведомстве призывают не пренебрегать сиренами.

Отмечается также, что в муниципальных паркингах оплата будет приниматься только по безналу, а эти деньги будут поступать в городской бюджет.

Стоит отметить, что 12 апреля Кличко заявлял, что парковка в Киеве будет бесплатной на период военного положения, однако на данный момент оно действует на всей территории страны.

Как сообщалось ранее, в Киеве, как и во многих других городах Украины, наблюдается дефицит топлива. Городские власти говорят, что пока его могут получить военнослужащие и представители ТРО, однако выражают уверенность, что к концу мая ситуация исправится.

Вместе с тем эксперт по топливному рынке Сергей Куюн рассказал "Телеграфу", что даже после этого дефицит никуда не денется.