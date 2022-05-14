"Прилеты бывают, но…": журналист ответил, стоит ли уже возвращаться в Киев, Днепр и другие города Украины

Журналист считает, что сейчас есть лишь два крупных города, в которые возвращаться не стоит

В большинстве областей в центральной Украине, а также в части городов на востоке нашей страны достаточно безопасно и туда можно вернуться беженцам.

Такое мнение высказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в программе "Орестократия".

По его словам на сегодняшний день в Киеве достаточно комфортно.

"Тут уже просыпаются все бизнесы, работают все магазины, общественный транспорт, а главное, тут есть чем заняться", — сказал он.

Журналист подчеркнул, что скорее всего война россии против Украины не закончится в ближайшее время, а может длиться по меньшей мере до нового года. Соответственно украинцам до этого момента надо чем-то заниматься, где-то работать и тем самым поддерживать страну.

В этом плане, говорит он, Киев является комфортным городом для жизни, насколько это позволяет военное положение.

Сохар подчеркнул, что такая же ситуация сложилась и во многих других городах центральной и даже восточной Украины. К таковым он отнес Запорожье и Днепр.

"Да, там бывают иногда прилеты, но они становятся все менее эффективны. ПВО научились сбивать ракеты и граждане все менее обращают внимание на эту ситуацию", — сказал он, отметив, что в прифронтовых регионах этих областей все еще неспокойно.

А вот Николаев и Харьков он отнес к тем городам, в которые возвращаться пока не стоит.

Как сообщалось ранее, 12 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица сохранила за собой статус главной цели российских оккупантов, а потому в городе возможно все, вплоть до ядерного удара. Поэтому он считает, что возвращение в Киев связано с рисками.