"Прилеты бывают, но…": журналист ответил, стоит ли уже возвращаться в Киев, Днепр и другие города Украины
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Журналист считает, что сейчас есть лишь два крупных города, в которые возвращаться не стоит
В большинстве областей в центральной Украине, а также в части городов на востоке нашей страны достаточно безопасно и туда можно вернуться беженцам.
Такое мнение высказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в программе "Орестократия".
По его словам на сегодняшний день в Киеве достаточно комфортно.
"Тут уже просыпаются все бизнесы, работают все магазины, общественный транспорт, а главное, тут есть чем заняться", — сказал он.
Журналист подчеркнул, что скорее всего война россии против Украины не закончится в ближайшее время, а может длиться по меньшей мере до нового года. Соответственно украинцам до этого момента надо чем-то заниматься, где-то работать и тем самым поддерживать страну.
В этом плане, говорит он, Киев является комфортным городом для жизни, насколько это позволяет военное положение.
Сохар подчеркнул, что такая же ситуация сложилась и во многих других городах центральной и даже восточной Украины. К таковым он отнес Запорожье и Днепр.
"Да, там бывают иногда прилеты, но они становятся все менее эффективны. ПВО научились сбивать ракеты и граждане все менее обращают внимание на эту ситуацию", — сказал он, отметив, что в прифронтовых регионах этих областей все еще неспокойно.
А вот Николаев и Харьков он отнес к тем городам, в которые возвращаться пока не стоит.
Как сообщалось ранее, 12 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица сохранила за собой статус главной цели российских оккупантов, а потому в городе возможно все, вплоть до ядерного удара. Поэтому он считает, что возвращение в Киев связано с рисками.