"Прильоти бувають, але…": журналіст відповів, чи варто вже повертатися до Києва, Дніпра та інших міст України

Журналіст вважає, що зараз є лише два великі міста, в які повертатися не варто

У більшості областей у центральній Україні, а також у частині міст на сході нашої країни є досить безпечним і туди можна повернутися біженцям.

Таку думку висловив шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар у програмі "Орестократія".

За його словами, на сьогодні у Києві досить комфортно.

"Тут уже прокидаються всі бізнеси, працюють усі магазини, громадський транспорт, а головне, тут є чим зайнятися", — сказав він.

Журналіст підкреслив, що швидше за все війна росії проти України не закінчиться найближчим часом, а може тривати щонайменше до нового року. Відповідно, українцям до цього моменту треба чимось займатися, десь працювати й тим самим підтримувати країну.

У цьому плані, каже він, Київ є комфортним містом для життя, наскільки це дозволяє воєнний стан.

Сохар наголосив, що така сама ситуація склалася і в багатьох інших містах центральної та навіть східної України. До таких він відніс Запоріжжя та Дніпро.

"Так, там бувають іноді прильоти, але вони стають все менш ефективними. ППО навчилися збивати ракети і громадяни все менш звертають увагу на цю ситуацію", — сказав він, зазначивши, що у прифронтових регіонах цих областей все ще неспокійно.

А ось Миколаїв та Харків він відніс до тих міст, у які повертатися поки що не варто.

Як повідомлялося раніше, 12 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця зберегла за собою статус головної мети російських окупантів, а тому у місті можливо все, аж до ядерного удару. Тому він вважає, що повернення до Києва пов’язане із ризиками.