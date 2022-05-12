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Можливий навіть ядерний удар: Кличко застеріг киян

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Мер не може гарантувати безпеку Новина оновлена 12 травня 2022, 07:14
Мер не може гарантувати безпеку

Повернення до міста він вважає ризиком

Загроза російських атак для Києва продовжує зберігатись і мер міста Віталій Кличко турбується про можливість застосування проти міста тактичної ядерної зброї.

Про це градоначальник розповів у коментарі CNN.

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Він нагадав, що жодних гарантій безпеки дати тим, хто повертається до столиці, не може, назвавши це "особистим ризиком". Кличко вважає, що українська столиця зберегла статус головної мети росії. Атакувати місто можуть будь-якої миті, "будь-якої секунди", каже він.

Кличко зазначив, що безпека — це головний пріоритет і наголосив на важливості допомоги західних партнерів. Він сказав, що вірить у захист українських воїнів, але "без США та європейських країн ми не виживемо", — сказав мер.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у росіян залишилися плани із захоплення Києва, але вони не можуть бути реалізовані.

Як раніше писав "Телеграф", росія отримує гідну відсіч на лінії фронту, згідно з картами бойових дій їх все далі відсувають на Харківщині.

На Херсонщині водночас їх застопорили та змусили до оборони.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Ядерну зброю
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