Росіяни йдуть в оборону скрізь, крім частини сходу: найсвіжіші карти боїв в Україні

Ворог намагається оточити українські позиції

Як і на півдні України, так і на сході ціною героїчних зусиль українських сил оборони ворога застопорили. На північний схід від Харкова Україна веде контрнаступальні дії, а росіяни змушені йти в оборону і намагатися закріплюватися на позиціях. Така серйозна відсіч не змусила росію відступити.

Фахівці The Institute for the Study of War відзначають, що росвійська не залишають спроб оточення позицій України на лінії оборони Сєвєродонецьк — Рубіжне — Лисичанськ. Підтверджених поступів немає.

Серед ймовірних цілей росії після захоплення Попасної називають Бахмут, який відкриє доступ до траси на північ у напрямку Слов’янська. На півдні ворог зміцнює позиції у західній частині окупованої території для просування до Миколаївської області.

Карта бойових дій в Україні на 12 травня

Схід України

На околицях Ізюма (Харківська область) росіян змусили перейти до оборони, вони обстрілюють позиції українських військових постійно. Ворог намагається наступати зі сходу на захід — точаться бої у Сєверодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Білогорівці, Воєводівці, Нижньому, Тошківці, Оріховому. Противник намагається оточити захисників у районі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ, і ймовірно планує наступ на Бахмут у бік Слов’янська.

Карта бойових дій в Україні на сході на 12 травня

Харків

Росармію і тут змусили піти в оборону, намагаючись стримати просування контрнаступу в бік російського кордону. Проросійські джерела дослідників стверджують, що українські війська знаходяться в безпосередній близькості від кордону — на околицях Козачої Лопані та Цупівки. Харків більше не під артилерійським вогнем, але обстріл по області триває.

Карта бойових дій у Харківській області на 12 травня

Маріуполь

"Азовсталь" продовжує піддаватися авіаційному та артилерійському обстрілу. За стуки йдеться про 38 авіаударів по підприємству.

"Азовсталь" на карті Маріуполя

Південь України

На півдні росармія також зайняла оборонну позицію, вони намагалися покращити своє тактичне становище, захопивши Брускінське та Велику Олександрівку. Вони знаходяться за 15 км від адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. У Британському Міноборони зазначили, що росія може спробувати збільшити контингент на острові Зміїний, адже він є стратегічно важливим.

Карта бойових дій на півдні України на 12 травня

Як раніше писав "Телеграф", в українській розвідці вважають, що ворог може загрожувати трьом регіонам – Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.

В українському уряді тим часом підрахували, скільки робочих місць втратила країна через вторгнення — цифра вийшла значною.