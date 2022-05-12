Серйозні збитки для економіки: експерти порахували, скільки робочих місць втратила Україна через вторгнення росії

Багатьох українців війна залишила без роботи

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну призвело до того, що наша країна втратила 4,8 мільйона робочих місць.

Про це повідомляє Міжнародна організація праці у своєму звіті від 11 травня.

Організація дала також прогноз щодо того, що буде з українським ринком праці в майбутньому. Так якщо бойові дії затягнуться і загострюватимуться, то кількість втрачених робочих місць може зрости до 7 мільйонів.

Однак якщо вони завершаться негайно, то можливе швидке відновлення та повернення близько 3,4 мільйона робочих місць.

Згідно зі звітом, з початку військового вторгнення, Україну покинули близько 5,23 млн біженців, з яких 2,75 млн людей працездатного віку. 1,2 мільйона з них були змушені звільнитися або втратили роботу після початку війни.

Організація зазначає, що якщо війна затягнеться, то їм доведеться шукати роботу в сусідніх країнах, що призведе до збільшення тиску на місцеві ринки праці та призведе до зростання безробіття.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олексій Кущ розповів, що українці почнуть помічати зростання цін на продукти харчування вже ближче до осені. При цьому частина продуктів подорожчає несподівано.