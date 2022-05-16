Незважаючи на обіцянку Кличка, у Києві повернули плату за паркування

Гроші за стоянку приймаються лише безготівково

У столиці України, всупереч обіцянкам міського голови Віталія Кличка, повернули плату за паркування автомобілів.

Про це проінформувала пресслужба КМДА.

У повідомленні наголошується, що гроші за паркування будуть зніматися лише в період з 8:00 до 22:00, а решту часу, як і раніше, воно залишиться безкоштовним.

Водночас відновив роботу й сервіс у додатку "Київ Цифровий", в якому і прийматиметься плата за паркування.

За безпекою паркування слідкуватимуть інспектори. Втім, їм заборонили штрафувати водіїв під час повітряної тривоги, тому у відомстві закликають не нехтувати сиренами.

Зазначається також, що в муніципальних паркінгах оплата прийматиметься лише безготівково, а ці гроші надходитимуть до міського бюджету.

Варто зазначити, що 12 квітня Кличко заявляв, що паркування в Києві буде безкоштовним на період воєнного стану, проте на цей час воно діє на всій території країни.

Як повідомлялося раніше, у Києві, як і у багатьох інших містах України, спостерігається дефіцит палива. Міська влада каже, що поки що його можуть отримати військовослужбовці та представники ТРО, проте висловлюють впевненість, що до кінця травня ситуація виправиться.

Водночас експерт із паливного ринку Сергій Куюн розповів "Телеграфу", що навіть після цього дефіцит нікуди не подінеться.