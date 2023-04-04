У Києві скасували плату за паркування: у чому причина

Про поновлення стягування оплати за паркування киянам повідомлять заздалегідь

У Києві паркування на муніципальних майданчиках зробили безкоштовним. Однак нововведення діятимуть лише тимчасово.

Про у вівторок, 4 квітня, це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що стягування плати за паркування на майданчиках, які належать комунальному підприємству "Київтранспарксервіс", наразі призупинено.

Поновити процедуру стягнення коштів планують по завершенню юридичних процедур, що пов'язані з оновленням договорів.

Також зазначається, що за нововведеннями можна буде стежити у додатку "Київ Цифровий". Що стосується поновлення оплати за паркування, то про це містян планують попередити завчасно.

Що стосується роботи інспекторів з паркування, то вони поки не штрафуватимуть керманичів за несплату за паркування.

"Втім, місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які продовжують діяти", — йдеться в повідомленні.

Наостанок у КМДА попередили про паркувальників-шахраїв, які можуть активізуватися та почати вимагати у водіїв готівку, а також закликали одразу інформувати про такі ситуації представників поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як торік у травні в Києві повернули плату за паркування автомобілів, хоча міський голова Віталій Кличко обіцяв, що цього не станеться.