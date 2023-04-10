В Киеве масштабное коммунальное ЧП: улицу залило кипятком, фото и видео

В Киеве 10 апреля произошло масштабное коммунальное ЧП — из-за прорыва трубы было парализовано движение по бульвару Николая Михновского.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, инцидент произошел возле дома 24/2.

В результате аварии бульвар и прилегающие переулки залило кипятком, что создало в отдельных местах околонулевую видимость.

По уточненным данным, здесь был поврежден трубопровод диаметром 700 мм. Известно, что он был введен в эксплуатацию в 1961 году.

В Киеве из-за прорыва трубы образовались пробки

Сразу после аварии движение по проспекту было перекрыто, но уже спустя час транспорту разрешили движение.

Как сообщают в КГГА, коммунальщики уже ведут подготовку к ремонтным работам. Ожидается, что они будут завершены в течение суток.

Из-за коммунального ЧП на бульваре и прилегающих улицах образовалась большая автомобильная пробка.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском санкт-петербурге целый район "утонул" в кипятке.