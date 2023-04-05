В Санкт-Петербурге целый район "утонул" в кипятке: видео с места происшествия

Прокуратура уже приступила к проверке

В российском Санкт-Петербурге произошел коммунальный инцидент. Несколько улиц одного из жилых районов затопило кипятком. В результате пострадали несколько человек, двое из которых несовершеннолетние.

Как в среду, 5 апреля, пишет Telegram-канал Readovka, происшествие случилось в Адмиралтейском районе, где внезапно прорвало трубу.

По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили двое детей, один чрезвычайщик и несколько жителей района. Также на кадрах видно, что на месте аварии под землю провалился один из автомобилей.

В настоящее время движение по улице Дровяной, а также по Рижскому проспекту полностью перекрыто в обе стороны.

На месте работают представители всех экстренных служб, а сотрудники прокуратуры уже приступили к специализированной проверке чрезвычайного происшествия, ищут виновных.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российском Владивостоке неожиданно открылись горячие источники, там пришло время весеннего разлива труб.