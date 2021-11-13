Укр

Некоторые не могут ходить: в России четыре человека попали в больницу из-за взрыва чана с кипятком (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Взрыв чана в Подмосковье Новость обновлена 13 ноября 2021, 14:38
Взрыв чана в Подмосковье

Один из пострадавших рассказал, что о неисправности чана знали все, но ремонтировать его никто не собирался.

В России четверо рабочих попали в больницу из-за неисправного оборудования на производстве местного продуктового магазина.

Кадрами инцидента поделился телеграм-канал Mash.

Происшествие случилось в Подмосковье на мощностях сети магазинов "Перекресток". Как видно на кадрах, один из рабочих открыл чан, в котором варилась морковь, после чего на него и еще троих людей хлынул поток кипятка.

Это привело к тому, что пострадавшие попали в больницу с сильными ожогами, у некоторых повреждения занимают до 50% тела.

Добавляет проблем и то, что часть из трудяг работали на предприятии от компании-подрядчика. Из-за этого, "Перекресток" отказался компенсировать им деньги за травмы.

Один из пострадавших рассказал, что о проблемах с датчиком в чане знали все на предприятии, включая руководство, однако с целью экономии средств ремонтировать его никто не собирался.

Он также добавил, что компания отправила его получать компенсацию с предприятия-подрядчика.

Впрочем, в X5 Group, которое владеет сетью магазинов "Перекресток", говорят, что компенсации выплачиваются, а компания сотрудничает со следователями.

Как сообщалось ранее, в российских Сольцах, что неподалеку от Великого Новгорода, женщина решила отомстить мужчине за роман с дочерью и спрятала в домашней печке почти килограмм взрывчатки.

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