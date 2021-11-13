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Деякі не можуть ходити: у Росії чотири людини потрапили до лікарні через вибух чану з окропом (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вибух чану в Підмосков’ї Новина оновлена 13 листопада 2021, 14:38
Вибух чану в Підмосков’ї

Один із постраждалих розповів, що про несправність чану знали всі, але ремонтувати його ніхто не збирався.

У Росії четверо робітників потрапили до лікарні через несправне обладнання на виробництві місцевого продуктового магазину.

Кадрами інциденту поділився телеграм-канал Mash.

Пригода сталася у Підмосков’ї на потужностях мережі магазинів "Перекресток". Як видно на кадрах, один із робітників відкрив чан, у якому варилася морква, після чого на нього та ще трьох людей ринув потік окропу.

Це призвело до того, що постраждалі потрапили до лікарні з сильними опіками, у деяких з них пошкодження займають до 50% тіла.

Додає проблем і те, що частина трудяг працювала на підприємстві від компанії-підрядника. Через це "Перекресток" відмовився компенсувати їм гроші за травми.

Один із постраждалих розповів, що про проблеми з датчиком у чані знали всі на підприємстві, включаючи керівництво, проте з метою економії коштів ремонтувати його ніхто не збирався.

Він також додав, що компанія відправила його отримувати компенсацію із підприємства-підрядника.

Втім, у X5 Group, яка володіє мережею магазинів "Перекресток", кажуть, що компенсації виплачуються, а компанія співпрацює зі слідчими.

Як повідомлялося раніше, у російських Сольцях, що неподалік Великого Новгорода, жінка вирішила помститися чоловікові за роман з дочкою і сховала в домашній грубці майже кілограм вибухівки.

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#Москва #Росія
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