Піч з вибухівкою: у Росії жінка спробувала помститися сусідові за роман з дочкою (фото)

Трагедія ледь не сталася в будинку двох господарів

У Росії неподалік Великого Новгорода мало не трапився "домашній теракт" із летальним кінцем. Чоловік, намагаючись розтопити піч, виявив у ній вибухівку.

Про подробиці повідомляє Telegram-канал "SHOT".

Інцидент стався на території міста Сольці, що у Новгородській області.

За словами 52-річного Олександра, він хотів розтопити пічку, яка розташована у підвалі будинку. Коли ж він спустився до приміщення, то побачив, що обстановка не схожа на звичну.

Той самий будинок на двох господарів

Фото з двору Олександра

Як пояснював чоловік, предмети не стояли на своїх місцях, а ще дивно виглядала стінка — начебто її розібрали та зібрали назад. Перевіривши все довкола, Олександр виявив зовсім несподівану знахідку — близько 800 грамів вибухової речовини.

Так виглядав підвал

Грубка, яку збиралися розтопити

Звідки взявся такий "подарунок", з’ясовує слідство. Хоча й у самого хазяїна будинку є своя версія. На його думку, поквитатися з ним вирішила теща, що не відбулася — пані, яка живе по сусідству, адже з її дочкою він якось зустрічався, та нічого не склалося.

Чи так це, невідомо. Однак сам Олександр має кримінальне минуле, пов’язане зі зберіганням вибухівки. Деталі належить встановити правоохоронцям.

Небезпечний "подарунок"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Казахстані через потужний вибух було зруйновано одне з популярних кафе — від будівлі залишилися одні тріски.