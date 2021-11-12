Печь со взрывчаткой: в России женщина попыталась отомстить соседу за роман с дочерью (фото)

Трагедия едва не произошла в доме на двух хозяев

В России неподалеку Великого Новгорода едва не случился "домашний теракт" с летальным исходом. Мужчина, пытаясь растопить печь, обнаружил в ней взрывчатку.

О подробностях информирует Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел на территории города Сольцы, что в Новгородской области.

По словам 52-летнего Александра, он хотел растопить печку, которая расположена в подвале дома. Когда же он спустился в помещение, то увидел, что обстановка не похожа на привычную.

Тот самый дом на двух хозяев

Фото со двора Александра

Как объяснял мужчина, предметы не стояли на своих местах, а еще странно выглядела стенка — будто бы ее разобрали и собрали обратно. Проверив все вокруг, Александр обнаружил совсем неожиданную находку — около 800 грамм взрывчатого вещества.

Так выглядел подвал

Печка, которую собирались разжечь

Откуда взялся такой "подарок", выясняет следствие. Хотя и у самого хозяина дома есть своя версия.

По его мнению, поквитаться с ним решила несостоявшаяся теща — живущая по соседству дама, с дочерью которой он как-то встречался.

Так ли это, неизвестно. Однако у самого Александра имеется криминальное прошлое, связанное с хранением взрывчатки. Детали предстоит установить правоохранителям.

Опасный "подарочек"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Казахстане из-за мощного взрыва было разрушено одно из популярных кафе — от здания остались одни щепки.