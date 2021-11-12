Укр

Печь со взрывчаткой: в России женщина попыталась отомстить соседу за роман с дочерью (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Инцидент произошел в городе Сольцы
Инцидент произошел в городе Сольцы

Трагедия едва не произошла в доме на двух хозяев

В России неподалеку Великого Новгорода едва не случился "домашний теракт" с летальным исходом. Мужчина, пытаясь растопить печь, обнаружил в ней взрывчатку.

О подробностях информирует Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел на территории города Сольцы, что в Новгородской области. 

По словам 52-летнего Александра, он хотел растопить печку, которая расположена в подвале дома. Когда же он спустился в помещение, то увидел, что обстановка не похожа на привычную.

Тот самый дом на двух хозяев
Тот самый дом на двух хозяев
Фото со двора Александра
Фото со двора Александра

Как объяснял мужчина, предметы не стояли на своих местах, а еще странно выглядела стенка — будто бы ее разобрали и собрали обратно. Проверив все вокруг, Александр обнаружил совсем неожиданную находку — около 800 грамм взрывчатого вещества.

Так выглядел подвал
Так выглядел подвал
Печка, которую собирались разжечь
Печка, которую собирались разжечь

Откуда взялся такой "подарок", выясняет следствие. Хотя и у самого хозяина дома есть своя версия.

По его мнению, поквитаться с ним решила несостоявшаяся теща — живущая по соседству дама, с дочерью которой он как-то встречался.

Так ли это, неизвестно. Однако у самого Александра имеется криминальное прошлое, связанное с хранением взрывчатки. Детали предстоит установить правоохранителям.

Опасный "подарочек"
Опасный "подарочек"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Казахстане из-за мощного взрыва было разрушено одно из популярных кафе — от здания остались одни щепки.

Теги:
#Россия #Взрывчатка
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