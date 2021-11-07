У Казахстані потужний вибух знищив кафе: відео моменту з’явилося у мережі

Будівля в одну мить перетворилася на руїни.

У місті Актау, що на березі Каспійського моря в Казахстані, потужний вибух повністю знищив будівлю кафе.

Кадри з місця події вже з’явилися у мережі.

Поки не відомо, що спричинило вибух, а також чи був хтось усередині приміщення.

У департаменті з надзвичайних ситуацій Мангістауської області Казахстану зазначили, що внаслідок події будівля виявилася повністю зруйнованою, а "інформації про постраждалих не надходило".

За даними JexeNews, подія сталася о 21:20 за місцевим часом (18:20 за Києвом) у кафе "Аянат".

Водночас у ряді телеграм каналів оприлюднили відео з камер спостереження, на якому помітно момент вибуху.

Крім того, в мережі показали й фото наслідків події, на яких помітно, що від будівлі дійсно мало що залишилося.

Вибух у Актау

Як повідомлялося раніше, у столиці Сьєрра-Леоне в ніч проти 6 листопада бензовоз з паливом зіткнувся з вантажівкою посеред людної вулиці. Пригодою вирішили скористатися місцеві жителі, які кинулися збирати паливо, що стало фатальною помилкою. В один момент паливо спалахнуло, а потім пролунав вибух. У результаті щонайменше 91 людина загинула на місці, а ще більше сотні отримали поранення.