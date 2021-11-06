Десятки жертв та сотні постраждалих: у Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз (фото, відео)

Вибух стався в ніч проти суботи, 6 листопада.

У Фрітауні, столиці Сьєрра-Леоне, у п’ятницю вночі вибухнув бензовоз із паливом. Щонайменше 91 людина загинула, ще понад сотню — поранено.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною вибуху стала ДТП із вантажівкою. Вогонь від розлитого палива пошкодив довколишні магазини та будинки, а також перекинувся на машини на дорозі. Повідомляється також, що частина місцевих жителів загинула або постраждала, намагаючись зібрати паливо, що розтікається.

Кількість загиблих і поранених може збільшитися — офіційна влада не оприлюднила дані, але в міському морзі повідомила про 91 тіло.

Вибух і бензин, що горить, наздоганяли людей на вулицях — їхні тіла, що обуглилися, зняли на відео, яке ми не можемо опублікувати на сайті з етичних міркувань. Побачити його можна за посиланням (18+).

Повідомляється також, що бензовоз, що вибухнув, був довжиною 40 футів (12 метрів). Трагедія сталася о 22:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом). Пожежу було видно за кілька кілометрів від місця вибуху.

Раніше "Телеграф" писав, що вибух на пороховому заводі в Росії забрав життя зміни робітників — загинули 17 людей.