Десятки жертв и сотни пострадавших: в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5
Взрыв произошел в ночь на субботу, 6 ноября.
В Фритауне, столице Сьерра-Леоне, в пятницу ночью взорвался бензовоз с топливом. Как минимум 91 человек погиб, еще более сотни — ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Причиной взрыва стало ДТП с грузовиком. Огонь от разлитого топлива повредил близлежащие магазины и дома, а также перекинулся на машины на дороге. Сообщается также, что часть местных жителей погибли или пострадали пытаясь собрать растекающееся топливо.
Количество погибших и раненых может увеличиться — официальные власти не обнародовали данные, но в городском морге сообщили о 91 теле.
Взрыв и горящий бензин настигали людей на улицах — их обуглившиеся тела сняли на видео, которое мы не можем опубликовать на сайте по этическим соображениям. Увидеть его можно по ссылке (строго 18+).
Сообщается также, что взорвавшийся бензовоз был длиной 40 футов (12 метров). Трагедия произошла в 22:30 по местному времени (00:30 по Киеву). Пожар было видно за несколько километров от места взрыва.
Ранее "Телеграф" писал, что взрыв на пороховом заводе в России унес жизнь смены рабочих — погибли 17 человек.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-