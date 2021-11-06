Десятки жертв и сотни пострадавших: в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз (фото, видео)

Взрыв произошел в ночь на субботу, 6 ноября.

В Фритауне, столице Сьерра-Леоне, в пятницу ночью взорвался бензовоз с топливом. Как минимум 91 человек погиб, еще более сотни — ранены.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной взрыва стало ДТП с грузовиком. Огонь от разлитого топлива повредил близлежащие магазины и дома, а также перекинулся на машины на дороге. Сообщается также, что часть местных жителей погибли или пострадали пытаясь собрать растекающееся топливо.

Количество погибших и раненых может увеличиться — официальные власти не обнародовали данные, но в городском морге сообщили о 91 теле.

Взрыв и горящий бензин настигали людей на улицах — их обуглившиеся тела сняли на видео, которое мы не можем опубликовать на сайте по этическим соображениям. Увидеть его можно по ссылке (строго 18+).

Сообщается также, что взорвавшийся бензовоз был длиной 40 футов (12 метров). Трагедия произошла в 22:30 по местному времени (00:30 по Киеву). Пожар было видно за несколько километров от места взрыва.

Ранее "Телеграф" писал, что взрыв на пороховом заводе в России унес жизнь смены рабочих — погибли 17 человек.