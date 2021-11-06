Укр

Десятки жертв и сотни пострадавших: в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Последствия взрыва бензовоза. Новость обновлена 06 ноября 2021, 12:52
Последствия взрыва бензовоза.

Взрыв произошел в ночь на субботу, 6 ноября.

В Фритауне, столице Сьерра-Леоне, в пятницу ночью взорвался бензовоз с топливом. Как минимум 91 человек погиб, еще более сотни — ранены. 

Об этом сообщает Reuters. 

Причиной взрыва стало ДТП с грузовиком. Огонь от разлитого топлива повредил близлежащие магазины и дома, а также перекинулся на машины на дороге. Сообщается также, что часть местных жителей погибли или пострадали пытаясь собрать растекающееся топливо. 

Количество погибших и раненых может увеличиться — официальные власти не обнародовали данные, но в городском морге сообщили о 91 теле. 

Взрыв и горящий бензин настигали людей на улицах — их обуглившиеся тела сняли на видео, которое мы не можем опубликовать на сайте по этическим соображениям. Увидеть его можно по ссылке (строго 18+). 

Сообщается также, что взорвавшийся бензовоз был длиной 40 футов (12 метров). Трагедия произошла в 22:30 по местному времени (00:30 по Киеву). Пожар было видно за несколько километров от места взрыва. 

Ранее "Телеграф" писал, что взрыв на пороховом заводе в России унес жизнь смены рабочих — погибли 17 человек

Теги:
#Взрыв #Бензовоз #Сьерра-Леоне
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