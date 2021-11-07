В Казахстане мощный взрыв уничтожил кафе: видео момента появилось в сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 138
Здание в одно мгновение превратилось в руины.
В городе Актау, расположенного на берегу Каспийского моря в Казахстане, мощный взрыв полностью уничтожил здание кафе.
Кадры с места происшествия уже появились в сети.
Пока не известно, что стало причиной взрыва, а также находился ли кто-то внутри помещения.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Казахстана отметили, что вследствие происшествия здание оказалось полностью разрушенным, а "информации о пострадавших не поступало".
По данным JexeNews происшествие случилось в 21:20 по местному времени (18:20 по Киеву) в кафе "Аянат".
Вместе с тем в ряде телеграм каналов обнародовали видео с камер наблюдения, на котором заметен момент взрыва.
Кроме того, в сети показали и фото последствий происшествия, на которых заметно, что от здания и вправду мало что осталось.
Как сообщалось ранее, в столице Сьерра-Леоне в ночь на 6 ноября бензовоз с топливом столкнулся с грузовиком посреди людной улицы. Происшествием решили воспользоваться местные жители, которые бросились собирать разливающееся топливо, что стало фатальной ошибкой. В один момент топливо загорелось, а затем прозвучал взрыв. В итоге по меньшей мере 91 человек погиб на месте, а еще более сотни получили ранения.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-