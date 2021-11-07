В Казахстане мощный взрыв уничтожил кафе: видео момента появилось в сети

Здание в одно мгновение превратилось в руины.

В городе Актау, расположенного на берегу Каспийского моря в Казахстане, мощный взрыв полностью уничтожил здание кафе.

Кадры с места происшествия уже появились в сети.

Пока не известно, что стало причиной взрыва, а также находился ли кто-то внутри помещения.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Казахстана отметили, что вследствие происшествия здание оказалось полностью разрушенным, а "информации о пострадавших не поступало".

По данным JexeNews происшествие случилось в 21:20 по местному времени (18:20 по Киеву) в кафе "Аянат".

Вместе с тем в ряде телеграм каналов обнародовали видео с камер наблюдения, на котором заметен момент взрыва.

Кроме того, в сети показали и фото последствий происшествия, на которых заметно, что от здания и вправду мало что осталось.

Взрыв в Актау

Как сообщалось ранее, в столице Сьерра-Леоне в ночь на 6 ноября бензовоз с топливом столкнулся с грузовиком посреди людной улицы. Происшествием решили воспользоваться местные жители, которые бросились собирать разливающееся топливо, что стало фатальной ошибкой. В один момент топливо загорелось, а затем прозвучал взрыв. В итоге по меньшей мере 91 человек погиб на месте, а еще более сотни получили ранения.