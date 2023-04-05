У Санкт-Петербурзі цілий район "потонув" в окропі: відео з місця пригоди

Прокуратура вже розпочала перевірку

У російському Санкт-Петербурзі стався комунальний інцидент. Кілька вулиць одного з житлових районів затопило окропом. В результаті постраждало кілька людей, двоє з яких неповнолітні.

Як у середу, 5 квітня, пише Telegram-канал Readovka, пригода сталася в Адміралтейському районі, де раптово прорвало трубу.

За попередніми даними, травми різного ступеню тяжкості отримали двоє дітей, один надзвичайник і кілька жителів району. Також на кадрах видно, що на місці аварії під землю провалився один з автомобілів.

Наразі рух по вулиці Дров'яній, а також по Ризькому проспекту повністю перекрито в обидві сторони.

На місці працюють представники усіх екстрених служб, а співробітники прокуратури вже розпочали спеціалізовану перевірку надзвичайної події, шукають винних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському Владивостоку несподівано відкрилися гарячі джерела, там настав час весняного розливу труб.