У Санкт-Петербурзі цілий район "потонув" в окропі: відео з місця пригоди
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Прокуратура вже розпочала перевірку
У російському Санкт-Петербурзі стався комунальний інцидент. Кілька вулиць одного з житлових районів затопило окропом. В результаті постраждало кілька людей, двоє з яких неповнолітні.
Як у середу, 5 квітня, пише Telegram-канал Readovka, пригода сталася в Адміралтейському районі, де раптово прорвало трубу.
За попередніми даними, травми різного ступеню тяжкості отримали двоє дітей, один надзвичайник і кілька жителів району. Також на кадрах видно, що на місці аварії під землю провалився один з автомобілів.
Наразі рух по вулиці Дров'яній, а також по Ризькому проспекту повністю перекрито в обидві сторони.
На місці працюють представники усіх екстрених служб, а співробітники прокуратури вже розпочали спеціалізовану перевірку надзвичайної події, шукають винних.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському Владивостоку несподівано відкрилися гарячі джерела, там настав час весняного розливу труб.