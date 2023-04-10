У Києві масштабна комунальна НП: вулицю залило окропом, фото та відео
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У Києві 10 квітня сталася масштабна комунальна НП — через прорив труби було паралізовано рух бульваром Миколи Міхновського.
Як повідомили у Патрульній поліції Києва, інцидент стався біля будинку 24/2.
Внаслідок аварії бульвар та прилеглі провулки залило окропом, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.
За уточненими даними, тут було пошкоджено трубопровід діаметром 700 мм. Відомо, що його було введено в експлуатацію у 1961 році.
Відразу після аварії рух проспектом було перекрито, але вже через годину транспорту дозволили рух.
Як повідомляють у КМДА, комунальники вже ведуть підготовку до ремонтних робіт. Очікується, що їх буде завершено протягом доби.
Через комунальну НП на бульварі та прилеглих вулицях утворився великий автомобільний затор.
Раніше "Телеграф" писав, що у російському санкт-петербурзі цілий район "потонув" у окропі.