Есть проблема? Коммунальщики рассказали о ситуации с общественными туалетами в Киеве

"Телеграф" узнал, как обстоит ситуация с общественными туалетами в Киеве

В Киеве давно остро стоит проблема с общественными туалетами, в связи с чем "Телеграф" решил поинтересоваться у коммунальщиков о том, как сейчас обстоит ситуация с уборными в столице.

Как говорится в ответе Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" на запрос "Телеграфа", в столице функционирует большое количество общественных туалетов.

При этом на балансе у предприятия стоит 19 общественных туалетов стационарного типа и 10 автоматизированных общественных туалетов модульного типа. Также "Киевводфонд" обслуживает 19 мобильных туалетных кабин в действующих "Пунктах несокрушимости".

В ответе предприятия говорится, что в 2023 году в Киеве откроют еще два общественных туалета стационарного типа (по одному туалету в Голосеевском и Печерском районах) и одну автоматизированную общественную уборную модульного типа (в Шевченковском районе).

По информации коммунальщиков, в столице кроме коммунальных туалетов, есть еще государственные и частные.

"Общественные туалеты коммунальной формы собственности учитываются на балансах различных коммунальных предприятий, а следовательно в Киеве нет единого предприятия, ответственного за все коммунальные общественные туалеты", — говорится в ответе.

Ответ "Киевводфонда" на запрос "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине супермаркеты должны строить туалеты для посетителей. Новая норма обязывает иметь один туалет отдельного типа на 600 кв. м торговой площади для магазинов с площадью от 2,5 тыс. кв. м.