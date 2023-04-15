Дом в Киеве за миллион гривен в месяц: что можно арендовать за эти деньги в Нью-Йорке

В Нью-Йорке можно арендовать роскошное жилье по гораздо меньшей цене

Сеть поразил дом в Киеве со стоимостью аренды в 30 тысяч долларов — это более миллиона гривен. Люди пишут, что за такие деньги в Нью-Йорке можно арендовать небольшой пентхаус. Мы решили посмотреть, что предлагают в "Большом яблоке" за эту сумму. Отметим, что NY считается одним из самых дорогих городов планеты, в том числе и в плане аренды. Однако люди, которые могут арендовать дом за 30 тысяч долларов в месяц, на самом деле будут жить здесь как элита.

Для этого выбрали один из самых популярных сервисов для поиска аренды в США – сайт Zillow. Итак, в центральной части Нью-Йорка среднебюджетные апартаменты стоят 2000-3000 долларов. За эту сумму предлагают небольшие студии с хорошим дизайном. Тем временем квартиры на 4 спальни стартуют от 6-7 тысяч "зеленых". Хотя встречаются и менее чем за 3, как например вот эта квартирка на 4 спальни, просто не очень меблирована.

За 7,5 тысячи вы уже можете арендовать небольшой лофт на 5 компактных спален в Бруклине. Дом, кроме частичной меблировки, имеет выход на общую террасу, где есть сад и даже держат кур. За эту же сумму большой ассортимент многокомнатных квартир в новостройках.

А вот пентхаус в Нью-Йорке с четырьмя комнатами и роскошным видом из окна можно арендовать уже за 15 тысяч долларов. Безумная сумма на самом деле, однако все же вдвое дешевле, чем в Киеве. Конечно, здесь нет гостевого домика и всей мебели, но это Нью-Йорк, а не Печерский район. И хотя это не Манхэттен, но достаточно близко к нему.

За 22-23 тысячи долларов вы уже сможете арендовать пентхаус в самом центре Нью-Йорка в Вест-Сайде и других элитных районах Манхэттена с видом на Центральный парк или неподалеку. Если вам не нравится жить на 30-м этаже, то можете арендовать таунхаус — городской дом на 3-4 этажа с площадью 330 квадратных метров со всеми удобствами и собственным двориком. А на сэкономленные 7-8 тысяч долларов вы сможете перевезти в Нью-Йорк семью и домашних питомцев, докупить некоторые вещи в квартиру.

А вот за такую же сумму в 30 тысяч долларов вы сможете позволить себе дом в самом центре Нью-Йорка, Вест-Сайде. Роскошное оформление, несколько санузлов и более 400 квадратных метров. Или неподалеку за ту же сумму предлагают огромную квартиру на 5 комнат. В некоторых комнатах есть собственная ванна и мини-офисы. Еще один пентхаус за эту же сумму может похвастаться роялем и собственным винным погребом.

Пентхаус с роскошным видом из окна, роялем и винным погребом

Здесь в спальне есть собственный офис и ванная

Элитная старинная квартира на 400 квадратных метров в центре NY

Напомним, что за три месяца аренды вышеупомянутого дома в Киеве можно полностью приобрести роскошный пентхаус на 8 комнат в Одессе. Его роскошь настолько "мощна", что там есть даже чучело волка.

Интерьер напоминает дом цыган, который также поразил сеть. Удивительно, что его даже попытались выдать за квартиру в Киеве, хотя он находится за границей.