Укр

В сети показали, как выглядит роскошный особняк Анастасии Приходько под Киевом (видео)

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Анастасия Приходько показала свой дом в новом клипе Новость обновлена 23 ноября 2021, 12:02
Анастасия Приходько показала свой дом в новом клипе

Певица часто показывает дом на своей странице в Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно рассказала об анорексии, впервые за долгое время сняла новый клип, в котором показала собственный особняк под Киевом. Также в собственном доме знаменитость провела вечеринку, куда пригласила известных артистов: Монро, Елену Филонову, Дядю Жору и Олега Машуковского.

Об этом сообщает телеканал live.

Журналисты решили узнать, где именно живет Анастасия Приходько и показать ее дом. Выяснилось, что дом певицы находится в vip-поселке Крюковщина, который находится за Окружной дорогой столицы.

Певица живет в vip-поселке Крюковщина
Певица живет в vip-поселке Крюковщина

Документы из реестра имущественных прав на недвижимость, которые оказались в руках журналистов, свидетельствуют о том, что дом оформлен на Анастасию Приходько. Участок размером в 6 соток она получила в собственность в 2018 году, после чего там началось строительство.

Документы из реестра имущественных прав на недвижимость
Документы из реестра имущественных прав на недвижимость

Придомовая территория довольно скромная, на ней есть парко-место и качели из лозы в виде коконов. За домом располагаются крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков, а также песочница, горка и батут для детей.

 

На заднем дворе дома Анастасии Приходько расположен бассейн
На заднем дворе дома Анастасии Приходько расположен бассейн

Отметим, певица живет в доме вместе с супругом и тремя детьми. Также часто в своем Instagram она показывает кота и собаку породы канарский дог.

Анастасия Приходько живет рядом с известными личностями
Анастасия Приходько живет рядом с известными личностями

Сайты по продаже недвижимости предлагают подобные дома за 6-7 млн гривен – цена зависит от качества ремонта.

Ориентировочная стоимость дома Анастасии Приходько
Ориентировочная стоимость дома Анастасии Приходько

Соседями Анастасии Приходько являются звездная семья Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, певец Дмитрий Монатик, хореограф Алена Шоптенко, а также неподалеку купила участок певица Джамала.

Напомним, Анастасия Приходько рассказала, что ее мать ни разу не видела внука.

Теги:
#Дом #Анастасия Приходько #Крюковщина
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