У мережі показали, як виглядає розкішний особняк Анастасії Приходько під Києвом (відео)

Співачка часто показує будинок на своїй сторінці в Instagram

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно розповіла про анорексію, вперше за довгий час зняла новий кліп, у якому показала власний особняк під Києвом. Також у власному будинку знаменитість провела вечірку, куди запросила відомих артистів: Монро, Олену Філонову, Дядька Жору та Олега Машуковського.

Про це повідомляє телеканал live.

Журналісти вирішили дізнатися, де саме мешкає Анастасія Приходько та показати її будинок. З’ясувалося, що будинок співачки знаходиться у vip-селищі Крюківщина, яке знаходиться за Окружною дорогою столиці.

Співачка живе у vip-селищі Крюківщина

Документи з реєстру майнових прав на нерухомість, які опинилися в руках журналістів, свідчать про те, що будинок оформлено на Анастасію Приходьку. Ділянку розміром 6 соток вона отримала у власність у 2018 році, після чого там почалося будівництво.

Документи з реєстру майнових прав на нерухомість

Прибудинкова територія досить скромна, на ній є паркомісце і гойдалка з лози у вигляді коконів. За будинком розташовуються критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків, а також пісочниця, гірка та батут для дітей.

На задньому дворі будинку Анастасії Приходько розташований басейн

Зазначимо, співачка живе в будинку разом із чоловіком та трьома дітьми. Також часто у своєму Instagram вона показує кота та собаку породи канарський дог.

Анастасія Приходько живе поряд із відомими особами

Сайти з продажу нерухомості пропонують подібні будинки за 6-7 млн. гривень – ціна залежить від якості ремонту.

Орієнтовна вартість будинку Анастасії Приходько

Сусідами Анастасії Приходько є зіркова родина Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, співак Дмитро Монатик, хореограф Олена Шоптенко, а також неподалік купила ділянку співачка Джамала.

Нагадаємо, Анастасія Приходько розповіла, що її мати жодного разу не бачила онука.