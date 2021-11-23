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У мережі показали, як виглядає розкішний особняк Анастасії Приходько під Києвом (відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
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Анастасія Приходько показала свій будинок у новому кліпі
Анастасія Приходько показала свій будинок у новому кліпі

Співачка часто показує будинок на своїй сторінці в Instagram

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно розповіла про анорексію, вперше за довгий час зняла новий кліп, у якому показала власний особняк під Києвом. Також у власному будинку знаменитість провела вечірку, куди запросила відомих артистів: Монро, Олену Філонову, Дядька Жору та Олега Машуковського.

Про це повідомляє телеканал live.

Журналісти вирішили дізнатися, де саме мешкає Анастасія Приходько та показати її будинок. З’ясувалося, що будинок співачки знаходиться у vip-селищі Крюківщина, яке знаходиться за Окружною дорогою столиці.

Співачка живе у vip-селищі Крюківщина
Співачка живе у vip-селищі Крюківщина

Документи з реєстру майнових прав на нерухомість, які опинилися в руках журналістів, свідчать про те, що будинок оформлено на Анастасію Приходьку. Ділянку розміром 6 соток вона отримала у власність у 2018 році, після чого там почалося будівництво.

Документи з реєстру майнових прав на нерухомість
Документи з реєстру майнових прав на нерухомість

Прибудинкова територія досить скромна, на ній є паркомісце і гойдалка з лози у вигляді коконів. За будинком розташовуються критий басейн, альтанка для барбекю, тераса для сніданків, а також пісочниця, гірка та батут для дітей.

 

На задньому дворі будинку Анастасії Приходько розташований басейн
На задньому дворі будинку Анастасії Приходько розташований басейн

Зазначимо, співачка живе в будинку разом із чоловіком та трьома дітьми. Також часто у своєму Instagram вона показує кота та собаку породи канарський дог.

Анастасія Приходько живе поряд із відомими особами
Анастасія Приходько живе поряд із відомими особами

Сайти з продажу нерухомості пропонують подібні будинки за 6-7 млн. гривень – ціна залежить від якості ремонту.

Орієнтовна вартість будинку Анастасії Приходько
Орієнтовна вартість будинку Анастасії Приходько

Сусідами Анастасії Приходько є зіркова родина Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, співак Дмитро Монатик, хореограф Олена Шоптенко, а також неподалік купила ділянку співачка Джамала.

Нагадаємо, Анастасія Приходько розповіла, що її мати жодного разу не бачила онука.

Теги:
#Дім #Анастасія Приходько #Крюківщина
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