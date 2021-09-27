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"Це страшно": Приходько розповіла про анорексію (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Анастасія Приходько Новина оновлена 27 вересня 2021, 22:18
Анастасія Приходько

34-річна співачка згадала студентські роки

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка назвала своїх хейтерів "жалюгідними", розповіла, як переживала через зайву вагу під час навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв. За словами артистки, у віці 18 років їй набридло, коли її знайомі і друзі говорили, що у неї великий живіт і плескали по ньому, і тоді вона вирішила схуднути.

Приходько записала відеозвернення в Інстаграмі, в якому зізналася, що таким чином довела себе до початкової стадії анорексії і в ті моменти їй вистачало "води і капустяного листа" буквально на кілька днів.

"Коли улюблена їжа викликає нудоту й відразу — це страшно! Я це пройшла і знаю, що схуднути — це важко. Але, набрати вагу — це ще складніше! Анорексія — бич нашого часу, психічний розлад, з яким впоратися вкрай складно", — написала співачка у новому пості.

Артистка зазначила, що почала приділяти більше часу спорту, а не контролю за харчуванням, і тоді все прийшло в норму. Приходько звернулася до своїх підписниць і порадила їм нікого не слухати. Не слухати, що вони непривабливі і їм потрібно терміново худнути, щоб отримати якийсь недосяжний результат.

"Не біжіть за уявними ідеалами, не створюйте ілюзорних кумирів, особливо, в епоху блогерства, коли щоб бути красивим досить просто хорошої пози, світла або просто інста-фільтру. Картинка — це не справжнє життя. Шукайте себе", — підсумувала співачка.

Раніше Анастасія Приходько розповіла, через що не спілкується зі своєю рідною матір’ю останні пару років.

Теги:
#Анорексія #Анастасія Приходько
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