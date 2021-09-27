Укр

"Это страшно": Приходько рассказала об анорексии (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Анастасия Приходько Новость обновлена 27 сентября 2021, 22:18
Анастасия Приходько

34-летняя певица вспомнила студенческие годы

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая назвала своих хейтеров "жалкими", рассказала, как переживала из-за лишнего веса во время учебы в Киевском национальном университете культуры и искусств. По словам артистки, в возрасте 18 лет ей надоело, когда ее знакомые и друзья говорили, что у нее большой живот и хлопали по нему, и тогда она решила похудеть.

Приходько записала видеообращение в Инстаграме, в котором призналась, что таким образом довела себя до начальной стадии анорексии и в те моменты ей хватало "воды и капустного листа" буквально на несколько дней.

огда любимая еда вызывает тошноту и отвращение — это страшно! Я это прошла и знаю, что похудеть — это тяжело. Но, набрать вес — это ещё сложнее! Анорексия — бич нашего времени, психическое расстройство, с которым справится крайне сложно", — написала певица в новом посте.

Артистка отметила, что начала уделять больше времени спорту, а не контролю за питанием, и тогда все пришло в норму. Приходько обратилась к своим подписчицам и посоветовала им никого не слушать. Не слушать, что они некрасивы и им нужно срочно худеть, чтобы получить какой-то недосягаемый результат.

"Не бегите за мнимыми идеалами, не создавайте иллюзорных кумиров, особенно, в эпоху блогерства, когда чтоб быть красивым достаточно просто хорошую позу, свет или просто инста-фильтр. Картинка — это не настоящая жизнь. Ищите себя", — подытожила певица.

Ранее Анастасия Приходько рассказала, из-за чего не общается со своей родной матерью последние пару лет.

Теги:
#Анорексия #Анастасия Приходько
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