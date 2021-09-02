Ни разу не видела внука: Приходько рассказала, что 2 года не общается с матерью

По словам артистки, она никому еще не рассказывала эту историю.

Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о непростых отношениях в семье.

Мама артистки до сих пор не видела младшего внука Луку, который родился в прошлом году.

Такое признание артистка сделала в эфире программы "Зірковий шлях".

Также, Приходько отметила, что ранее эту историю еще никому не рассказывала и пока не готова обсуждать эту тему: "Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: предательство — это большая боль".

По словам певицы, бабушка не интересуется жизнью внуков, а самого младшего вообще еще не видела.

Отметим, Анастасия Приходько многодетная мама — у нее трое детей: два сына и дочка. Самый младший Лука родился 25 марта 2021 года.

Со своим супругом Александром певица обвенчалась в одной из церквей Киева в сентября 2020 года.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" певица пожаловалась, что ее не приглашают выступать на концерте ко Дню Независимости.