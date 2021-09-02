Рус

Жодного разу не бачила онука: Приходько розповіла, що 2 роки не спілкується з матір’ю

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
41
Анастасія Приходько Новина оновлена 02 вересня 2021, 17:14
Анастасія Приходько

За словами артистки, вона нікому ще не розповідала цю історію.

Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла про непрості стосунки в родині.

Мама артистки до сих пір не бачила молодшого онука Луку, який народився в минулому році.

Призналася артистка в ефірі програми "Зірковий шлях".

Також, Приходько зазначила, що раніше цю історію ще нікому не розповідала і поки не готова обговорювати цю тему: "Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння та досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада — це великий біль".

За словами співачки, бабуся не цікавиться життям онуків, а наймолодшого взагалі ще не бачила.

Відзначимо, Анастасія Приходько багатодітна мама — у неї троє дітей: двоє синів і донька. Наймолодший Лука народився 25 березня 2021 року.

Зі своїм чоловіком Олександром співачка обвінчалася в одній з церков Києва у вересні 2020 року.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка поскаржилася, що її не запрошують виступати на концерті до Дня Незалежності.

Місія ОБСЄ на Донбасі
В регіонах
Росія закриває доступ ОБСЄ до кордону з окупованим Донбасом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Місія ОБСЄ на Донбасі
Росія закриває доступ ОБСЄ до кордону з окупованим Донбасом
Дата публікації
Категорія
У Росії кажуть, що перші поставки газу через "Північний потік — 2" стартують вже в цьому опалювальному сезоні
Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський зустрівся з Байденом: головне
Дата публікації
Категорія
З 2017 року українці активно отримують російські паспорти
Півмільйона українців стали громадянами РФ, виконуючи указ Путіна — чим може відповісти Україна?
Дата публікації
Категорія
MamaRika не розкриває ім'я первістка через забобони
Співачка MamaRika: з народженням сина мій день складається з годувань та змін підгузок, але вже планую гастролі