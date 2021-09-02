Жодного разу не бачила онука: Приходько розповіла, що 2 роки не спілкується з матір’ю

За словами артистки, вона нікому ще не розповідала цю історію.

Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла про непрості стосунки в родині.

Мама артистки до сих пір не бачила молодшого онука Луку, який народився в минулому році.

Призналася артистка в ефірі програми "Зірковий шлях".

Також, Приходько зазначила, що раніше цю історію ще нікому не розповідала і поки не готова обговорювати цю тему: "Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння та досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада — це великий біль".

За словами співачки, бабуся не цікавиться життям онуків, а наймолодшого взагалі ще не бачила.

Відзначимо, Анастасія Приходько багатодітна мама — у неї троє дітей: двоє синів і донька. Наймолодший Лука народився 25 березня 2021 року.

Зі своїм чоловіком Олександром співачка обвінчалася в одній з церков Києва у вересні 2020 року.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співачка поскаржилася, що її не запрошують виступати на концерті до Дня Незалежності.