"За месяц – миллион гривен и коммунальные": стоимость аренды дома в Киеве поразила сеть (фото)

За эти деньги можно арендовать пентхаус в Нью-Йорке или даже два

Роскошный дом снова вызвал резонанс в сети. В Киеве сдают в аренду дом за 30 тысяч долларов. В этот раз он действительно киевский, ведь напомним, что недавно в сети опубликовали интерьер дома ромов, который выдали за квартиру в Киеве.

Сейчас реальное жилье в столице предлагают арендовать за 1 миллион 100 тысяч гривен в месяц. Дом расположен на улице Зверинецкой. Он имеет площадь 440 квадратных метров, три этажа и 10 соток земли. Также есть гостевой домик на 60 кв. м, о чем сообщает агентство недвижимости The one.

Интерьер дома

Интерьер дома

План нижнего этажа, где есть гараж и кинотеатр

Интерьер дома

Внутри дома – четыре спальни, гостевая с камином, столовая, кабинет, кинотеатр, сауна и паркинг. Фасад сделан из царского кирпича, которому более 200 лет, что большая редкость на рынке недвижимости, отмечается в сообщении. Сеть поражена ценой аренды дома, ведь она скорее соответствует пентхаузу в Нью-Йорке, отметил журналист Виталий Рождаев.

Между тем у агентства "The one" есть еще подобные предложения. В ассортименте другая премиум-недвижимость, аренда которой обойдется в 25-30 тысяч долларов. А цена продажи домов достигает 6 млн долларов

Это в разы больше, чем стоит дом настоятеля Киево-Печерской лавры Павла Лебедя из УПЦ (МП). Хотя он тоже входит в категорию роскошных.

Также УПЦ (МП) продает свою резиденцию на Прикарпатье, за которую просят 100 тысяч долларов с "хвостиком". Напомним, что ранее внимание сети привлекла квартира в Киеве, которую сдавали за 3,5 тысячи долларов.