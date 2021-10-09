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"Бедновато конечно, но чисто": в Киеве сдают квартиру в "стиле Пшонки" за $3,7 тысяч (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Элитная квартира в Киеве
Элитная квартира в Киеве

В сети жилье сочли "безвкусным".

В Киеве сдают в аренду квартиру оформленную в лучших традициях "стиля Пшонки". За все это просят 3,7 тысячи долларов (97,4 тысячи гривен) в месяц и плату за коммунальные услуги.

Объявление появилось на странице агентства по недвижимости Property Planet.

Апартаменты находятся на улице Старонаводницкая 4-В

"Дом премиум-класса, тихая вторая линия, охраняемая закрытая придомовая территория", — говорится в сообщении.

Жилье может похвастаться наличием пяти комнат, зала, трех спален, кабинета и трех санузлов.

Также в нем установлена мебель, сантехника и бытовая техника элитных производителей.

Впрочем, большинство пользователей сети от вида квартиры в восторг не пришли.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял рейтинг из десяти наиболее дорогостоящих объектов недвижимости. И стоит отметить, что самый дорогой из них стоит 16 миллионов долларов, на фоне чего сумма, которую просят за аренду этой квартиры не выглядит такой уж космической.

Теги:
#Киев #Квартиры
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