"Бедновато конечно, но чисто": в Киеве сдают квартиру в "стиле Пшонки" за $3,7 тысяч (фото)
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В сети жилье сочли "безвкусным".
В Киеве сдают в аренду квартиру оформленную в лучших традициях "стиля Пшонки". За все это просят 3,7 тысячи долларов (97,4 тысячи гривен) в месяц и плату за коммунальные услуги.
Объявление появилось на странице агентства по недвижимости Property Planet.
Апартаменты находятся на улице Старонаводницкая 4-В
"Дом премиум-класса, тихая вторая линия, охраняемая закрытая придомовая территория", — говорится в сообщении.
Жилье может похвастаться наличием пяти комнат, зала, трех спален, кабинета и трех санузлов.
Также в нем установлена мебель, сантехника и бытовая техника элитных производителей.
Впрочем, большинство пользователей сети от вида квартиры в восторг не пришли.
Напомним, ранее "Телеграф" составлял рейтинг из десяти наиболее дорогостоящих объектов недвижимости. И стоит отметить, что самый дорогой из них стоит 16 миллионов долларов, на фоне чего сумма, которую просят за аренду этой квартиры не выглядит такой уж космической.
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