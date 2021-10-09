"Біднувато звичайно, але чисто": у Києві здають квартиру в "стилі Пшонки" за $ 3,7 тисячі (фото)

У мережі житло визнали "позбавленим смаку".

У Києві здають в оренду квартиру оформлену в кращих традиціях "стилю Пшонки". За все це просять 3,7 тисячі доларів (97,4 тисячі гривень) на місяць і плату за комунальні послуги.

Оголошення з’явилося на сторінці агентства по нерухомості Property Planet.

Апартаменти знаходяться на вулиці Старонаводницька 4-В

"Будинок преміумкласу, тиха друга лінія, закрита прибудинкова територія під охороною", — йдеться в повідомленні.

Житло може похвалитися наявністю п’яти кімнат, залу, трьох спалень, кабінету і трьох санвузлів.

Також в ньому встановлені меблі, сантехніка та побутова техніка елітних виробників.

Втім, більшість користувачів мережі від виду квартири в захват не прийшли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав рейтинг з десяти найбільш дорогих об’єктів нерухомості. І варто зазначити, що найдорожчий з них коштує 16 мільйонів доларів, на тлі чого сума, яку просять за оренду цієї квартири не виглядає такою вже космічної.