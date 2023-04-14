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"За місяць - мільйон гривень і комунальні": вартість оренди будинку в Києві вразила мережу (фото)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Маєток і його ціна Новина оновлена 14 квітня 2023, 16:14
Маєток і його ціна. Фото Колаж "Телеграфу"

За ці гроші можна орендувати пентхауз у Нью-Йорку чи навіть два

Розкішний будинок знову викликав резонанс у мережі. У Києві здають в оренду будинок за 30 тисяч доларів. Цього разу він дійсно київський, адже нагадаємо, що нещодавно в мережі опублікували інтер’єр будинку ромів, який видали за квартиру в Києві.

Нині ж житло у столиці пропонують орендувати за 1 мільйон 100 тисяч гривень на місяць. Будинок розташований на вулиці Звіринецькій. Він має площу 440 квадратних метрів, три поверхи і 10 соток землі. Також є гостьовий будиночок на 60 кв. м, про що повідомляє агентство нерухомості "The one".

Інтер'єр будинку за 30 тисяч доларів на місяць
Інтер'єр будинку
Інтер'єр будинку за 30 тисяч доларів на місяць
Інтер'єр будинку
План нижнього поверха, де є гараж і кінотеатр
План нижнього поверха, де є гараж і кінотеатр
Інтер'єр будинку за 30 тисяч доларів на місяць
Інтер'єр будинку

Всередині будинку — чотири спальні, гостьова з каміном, їдальня, кабінет, кінотеатр, сауна і паркінг. Фасад зроблено з царської цегли, якій понад 200 років, що, як велика рідкість на ринку нерухомості, зазначається у повідомленні. Мережа вражена ціною на оренду будинку, дивуючись тому, що ціна відповідає радше пентхаусу у Нью-Йорку, зазначив журналіст Віталій Рождаєв.

Тим часом агентство "The one" має ще подібні пропозиції. В асортименті інша преміум-нерухомість, чия оренда коштуватиме 25-30 тис. доларів. А ціна продажу будинків сягає 6 млн доларів

Ціни на елітну нерухомість у Києві - найдорожча позиція - 6 мільйонів доларів
За стільки ж можна купити два танки Leopard 2A4

Це в рази більше, аніж коштує будинок настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Лебедя з УПЦ (МП). Хоча він теж входить в категорію розкішних.

Також УПЦ (МП) продає свою резиденцію на Прикарпатті, за яку просять 100 тисяч доларів з "гаком". Нагадаємо, що раніше увагу мережі привернула квартира у Києві, яку здавали за 3,5 тисячі доларів.

Теги:
#Київ #Оренда #Будинки #Розкіш #Маєток #Розкішні будинки