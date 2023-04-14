"За місяць - мільйон гривень і комунальні": вартість оренди будинку в Києві вразила мережу (фото)

За ці гроші можна орендувати пентхауз у Нью-Йорку чи навіть два

Розкішний будинок знову викликав резонанс у мережі. У Києві здають в оренду будинок за 30 тисяч доларів. Цього разу він дійсно київський, адже нагадаємо, що нещодавно в мережі опублікували інтер’єр будинку ромів, який видали за квартиру в Києві.

Нині ж житло у столиці пропонують орендувати за 1 мільйон 100 тисяч гривень на місяць. Будинок розташований на вулиці Звіринецькій. Він має площу 440 квадратних метрів, три поверхи і 10 соток землі. Також є гостьовий будиночок на 60 кв. м, про що повідомляє агентство нерухомості "The one".

Інтер'єр будинку

Інтер'єр будинку

План нижнього поверха, де є гараж і кінотеатр

Інтер'єр будинку

Всередині будинку — чотири спальні, гостьова з каміном, їдальня, кабінет, кінотеатр, сауна і паркінг. Фасад зроблено з царської цегли, якій понад 200 років, що, як велика рідкість на ринку нерухомості, зазначається у повідомленні. Мережа вражена ціною на оренду будинку, дивуючись тому, що ціна відповідає радше пентхаусу у Нью-Йорку, зазначив журналіст Віталій Рождаєв.

Тим часом агентство "The one" має ще подібні пропозиції. В асортименті інша преміум-нерухомість, чия оренда коштуватиме 25-30 тис. доларів. А ціна продажу будинків сягає 6 млн доларів

За стільки ж можна купити два танки Leopard 2A4

Це в рази більше, аніж коштує будинок настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Лебедя з УПЦ (МП). Хоча він теж входить в категорію розкішних.

Також УПЦ (МП) продає свою резиденцію на Прикарпатті, за яку просять 100 тисяч доларів з "гаком". Нагадаємо, що раніше увагу мережі привернула квартира у Києві, яку здавали за 3,5 тисячі доларів.