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Медведчук ховався від силовиків у шикарному "схроні": з'явилися фото

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Віктор Медведчук Новина оновлена 14 квітня 2022, 12:36
Віктор Медведчук

Кум путіна обрав собі розкішний схрон неподалік Протасового яру

Особистий охоронець затриманого українського нардепа-втікача Віктора Медведчука детально розповів, як голова політради партії ОПЗЖ тікав з-під арешту і де саме переховувався від правосуддя.

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Будинок у якому переховувався Медведчук
Будинок у якому переховувався Медведчук

Як пише видання "Таблоід", на одному з порталів для продажу нерухомості журналісти знайшли фотографії величезного 3-поверхового будинку загальною площею у 772 метри квадратні, де переховувався Віктор Медведчук. Місячна оренда цього обійстя із терасою та спеціальним місцем для барбекю коштує 13 тисяч доларів.

В описі на сайті зазначається, що вказаний будинок побудований виключно з якісних та натуральних матеріалів. Містить в собі вартісні меблі та техніку від провідних європейських брендів та має унікальний дизайн.

"Зроблений із любов'ю для себе з максимально продуманим планування", — йдеться в тексті оголошення.

"Схрон" де ховався підозрюваний у держзраді Медведчук
"Схрон" де ховався підозрюваний у держзраді Медведчук

Варто також відзначити, що, згідно з офіційним повідомленням Державного бюро розслідувань, суд арештував майно голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Йдеться про 154 об'єкти, серед яких: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць, а також моторна яхта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українського нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, було затримано СБУ після того, як він втік з-під домашнього арешту у перші дні військового вторгнення рф в Україну.

Теги:
#ДБР #Віктор Медведчук #Арешт #Будинок
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