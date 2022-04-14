Медведчук прятался от силовиков в шикарном "схроне": появились фото

Кум путина выбрал себе роскошный схрон недалеко от Протасового оврага

Личный охранник задержанного украинского нардепа-беглеца Виктора Медведчука подробно рассказал, как глава политсовета партии ОПЗЖ убегал из-под ареста и где именно скрывался от правосудия.

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Дом, в котором скрывался Медведчук

Как пишет издание "Таблоид", на одном из порталов для продажи недвижимости журналисты обнаружили фотографии огромного 3-этажного дома общей площадью в 772 метра квадратных, где скрывался Виктор Медведчук. Месячная аренда этого дома с террасой и специальным местом для барбекю стоит 13 тысяч долларов.

В описании на сайте указывается, что этот дом построен исключительно из качественных и натуральных материалов. Вмещает в себе дорогую мебель и технику от ведущих европейских брендов и имеет уникальный дизайн.

"Сделан с любовью для себя с максимально продуманной планировкой ", — говорится в тексте объявления.

"Схрон", где скрывался подозреваемый в госизмене Медведчук

Следует также отметить, что, согласно официальному сообщению Государственного бюро расследований, суд арестовал имущество председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Речь идет о 154 объектах, среди которых: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест, а также моторная яхта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский нардеп Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, был задержан СБУ после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни военного вторжения РФ в Украину.