Брежнєва та Меладзе продають свій розкішний особняк під Москвою: скільки він коштує і який має вигляд (фото)
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Зіркова пара, схоже, продовжує розривати усі зв’язки з країною-агресором
Під Москвою продається розкішний особняк композитора Костянтина Меладзе та співачки Віри Брежнєвої, яка багато років жила і працювала в рф, але покинула країну після початку повномасштабної війни з Україною. Ціна за елітну нерухомість складає 299 мільйонів рублів (близько 146 мільйонів гривень).
Інформацію про це розмістило російське видання starhit. А фотографії триповерхових апартаментів зіркової пари у селищі "Міленіум парк" оприлюднив сайт забудовника заміської елітної нерухомості Villagio Estate.
Так, на 700 квадратних метрах розмістилася простора вітальня з панорамними вікнами і каміном, кілька спалень з гардеробами, домашній кінотеатр, мансарда, а також стильна ванна кімната, кухня-їдальня й санвузли. Цей будинок не раз миготів у соцмережах Віри Брежнєвої, що підтверджує інформацію про продаж її сімейної нерухомості.
Повідомляється, що спочатку будинок планували здавати в оренду, проте тепер будівля виставлена на продаж, як і 36 соток прибудинкової території. Про продаж будинку під Москвою зіркове подружжя публічно не висловлювалося, як і про те, чи збираються Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе повертатися до росії.
Нагадаємо, Віра Брежнєва виступила на підтримку України після російського повномасштабного вторгнення. Співачка із донькою виїхала з рф до Європи, організовувала гуманітарну допомогу українським біженцям в Італії. У мережі з’являлася інформація, що нібито Брежнєва та Меладзе на межі розлучення через політичні погляди, але ніхто з пари її не підтвердив і не спростував.
Як повідомлялося, брат чоловіка Брежнєвої співак Валерій Меладзе закликав зупинити війну в Україні. Пізніше він потрапив у скандал через свою відповідь на слова шанувальника "Слава Україні", яку той виголосив на одному з концертів виконавця.