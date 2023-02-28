Брежнєва та Меладзе продають свій розкішний особняк під Москвою: скільки він коштує і який має вигляд (фото)

Зіркова пара, схоже, продовжує розривати усі зв’язки з країною-агресором

Під Москвою продається розкішний особняк композитора Костянтина Меладзе та співачки Віри Брежнєвої, яка багато років жила і працювала в рф, але покинула країну після початку повномасштабної війни з Україною. Ціна за елітну нерухомість складає 299 мільйонів рублів (близько 146 мільйонів гривень).

Інформацію про це розмістило російське видання starhit. А фотографії триповерхових апартаментів зіркової пари у селищі "Міленіум парк" оприлюднив сайт забудовника заміської елітної нерухомості Villagio Estate.

Так, на 700 квадратних метрах розмістилася простора вітальня з панорамними вікнами і каміном, кілька спалень з гардеробами, домашній кінотеатр, мансарда, а також стильна ванна кімната, кухня-їдальня й санвузли. Цей будинок не раз миготів у соцмережах Віри Брежнєвої, що підтверджує інформацію про продаж її сімейної нерухомості.

Повідомляється, що спочатку будинок планували здавати в оренду, проте тепер будівля виставлена на продаж, як і 36 соток прибудинкової території. Про продаж будинку під Москвою зіркове подружжя публічно не висловлювалося, як і про те, чи збираються Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе повертатися до росії.

Один із постів співачки в особняку під Москвою

Вітальня Їдальня Домашній кінотеатр Триповерховий особняк Панорамні вікна та камін Багато мармуру та дерева Спальня Стильний інтер’єр Ванна кімната

Нагадаємо, Віра Брежнєва виступила на підтримку України після російського повномасштабного вторгнення. Співачка із донькою виїхала з рф до Європи, організовувала гуманітарну допомогу українським біженцям в Італії. У мережі з’являлася інформація, що нібито Брежнєва та Меладзе на межі розлучення через політичні погляди, але ніхто з пари її не підтвердив і не спростував.

Як повідомлялося, брат чоловіка Брежнєвої співак Валерій Меладзе закликав зупинити війну в Україні. Пізніше він потрапив у скандал через свою відповідь на слова шанувальника "Слава Україні", яку той виголосив на одному з концертів виконавця.