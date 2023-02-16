"Жити в цьому г*вні не можна": зірка фільму "Іронія долі" гнівно висловилася про росіян

Акторка вирішила не терпіти витівок російської влади і чесно розповіла, що думає про росію та російський народ

Нещодавно польська актриса Барбара Брильська, яка стала відомою завдяки ролі Наді у радянському фільмі "Іронія долі", підтримала свою колегу з росії Лію Ахеджакову. Останню вигнали з роботи через підтримку України. Брильська порадила актрисі виїжджати з рф, а після нападок на неї саму, "вилила" все, що думає про росіян та московію.

Гнівні одкровення 81-річної Барбари Брильської відразу розлетілися по росЗМІ і на болотах тепер знову виють. А сказала вона таке: "Лія, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди".

Крім того, згадала вона і про так званий "простий рускій народ", який, мовляв, змушений жити у злиднях через ненажерливу владу: "Прості люди в росії страждають від людей, які не можуть поділити владу, яка тремтить за свої гроші. Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому гі*ні, в якому вони живуть, не можна". Про нормальне життя, на її думку, чули тільки мешканці Москви та Санкт-Петербурга. В інших же регіонах ситуація катастрофічна: "Решта народу подивіться, як живе… Омськ, Новосибірськ… Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", — ділиться своїми відчуттями акторка.

Через такі одкровення на росії навіть вигадали "геніальне" покарання для Брильської: замінити її обличчя у фільмі "Іронія долі" на іншу акторку. Зробити це можна за допомогою нейромереж і ось, як це виглядатиме:

Так виглядає "стерта" з фільму Барбара Брильська, яку на росії вирішили замінити на Валентину Тализіну

Найсмішніше, що ідея не зайшла навіть росіянам. Спроба "стерти" неугодну актрису викликала в мережі тільки жарти.

Раніше ми розповідали, що зрадниця Повалій назвала путіна борцем з нацизмом і заявила, що вона — "за правду". Колишня народна артистка України у січні дала інтерв’ю російському виданню і нагородила чимало маячні.