"Жить в этом г*вне нельзя": звезда фильма "Ирония судьбы" гневно высказалась о россиянах

Актриса решила не терпеть выходок российских властей и честно рассказала, что думает о россии и русском народе

Недавно польская актриса Барбара Брыльска, которая стала известна благодаря роли Нади в советском фильме "Ирония судьбы", поддержала свою коллегу из россии Лию Ахеджакову. Последнюю выгнали с работы из-за поддержки Украины. Брыльска посоветовала актрисе выезжать из россии, а после нападок на нее саму, "вылила" все, что думает о россиянах и московии.

Гневные откровения 81-летней Барбары Брыльской сразу разлетелись по росСМИ и на болотах теперь снова воют. А сказала она такое: "Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно ехать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди".

Кроме того, вспомнила она и о так называемом "простом русском народе", который, мол, вынужден жить в нищете из-за прожорливой власти: "Простые люди в россии страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Россияне должны понять, что жить в этом го*не, в котором они живут, нельзя". О нормальной жизни, по ее мнению, слышали только жители Москвы и Санкт-Петербурга. В других же регионах ситуация катастрофическая: "Остальные люди посмотрите, как живут… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", — делится своими ощущениями актриса.

Из-за таких откровений на россии даже придумали "гениальное" наказание для Брыльской: заменить ее лицо в фильме "Ирония судьбы" другой актрисой. Сделать это можно с помощью нейросетей и вот как это будет выглядеть:

Так выглядит "стерта" из фильма Барбара Брыльска, которую на россии решили заменить на Валентину Талызину

Смешнее всего, что идея не зашла даже россиянам. Попытка "стереть" неугодную актрису вызвала в сети только шутки.

Ранее мы рассказывали, что предательница Повалий назвала путина борцом с нацизмом и заявила, что она — "за правду". Бывшая народная артистка Украины в январе дала интервью российскому изданию и наговорила немало бреда.