Брежнева и Меладзе продают свой роскошный особняк под Москвой: сколько он стоит и как выглядит (фото)

Звездная пара, похоже, продолжает разрывать все связи со страной-агрессором

Под Москвой продается шикарный особняк композитора Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой, которая много лет жила и работала в рф, но покинула страну после начала полномасштабной войны с Украиной. Цена за элитную недвижимость составляет 299 миллионов рублей (около 146 миллионов гривен).

Информацию об этом разместило российское издание starhit. А фотографии трехэтажных апартаментов звездной пары в поселке "Миллениум парк" обнародовал сайт российского застройщика загородной элитной недвижимости Villagio Estate.

Так, на 700 квадратных метрах разместилась просторная гостиная с панорамными окнами и камином, несколько спален с гардеробами, домашний кинотеатр, мансарда, а также стильная ванная комната, кухня-столовая и санузлы. Этот дом не раз мелькал в соцсетях Веры Брежневой, что подтверждает информацию о продаже ее семейной недвижимости.

Сообщается, что изначально дом планировали сдавать в аренду, однако теперь здание выставлено на продажу, как и 36 соток придомовой территории. О продаже дома под Москвой звездные супруги публично не высказывались, как и о том, собираются ли Вера Брежнева и Константин Меладзе возвращаться в россию.

Один из постов певицы в особняке под Москвой

Гостиная Столовая Домашний кинотеатр Трехэтажный особняк Панорамные окна и камин Много мрамора и дерева Спальня Стильный интерьер Ванная комната

Напомним, Вера Брежнева выступила в поддержку Украину после российского полномасштабного вторжения. Певица вместо с дочкой выехала из рф в Европу, организовывала гуманитарную помощь украинским беженцам в Италии. В сети появлялась информация, что якобы Брежнева и Меладзе на грани развода из-за политических взглядов, но никто из пары ее не подтвердил и не опровергнул.

Как сообщалось, брат супруга Брежневой певец Валерий Меладзе призывал остановить войну в Украине. Позже он попал в скандал из-за своего ответа на слова поклонника "Слава Украине", который тот произнес на одном из концертов исполнителя.