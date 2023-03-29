"А дизайнер не Пшонка часом?": інтер’єр в будинку ромів наробив галасу в мережі (відео)

Розкішні апартаменти привернули увагу мережі

Квартири з розкішним оздобленням часто дивують. Часто такі продають чи здають в оренду в Україні, що викликає жваве обговорення. Як, до прикладу, у столиці на вулиці Старонаводницькій за 3,5 тисячі доларів.

Нині в мережі чималий резонанс спричинив будинок, який нібито здають на Позняках за 25000 грн + комуналка, пише у себе на сторінці у Twitter Антон Огайо. Інтер’єр одразу викликав відразу. У коментарях люди нарікають на несмак, з яким облаштовано квартиру. Називають стиль "циганським" і дивуються мішанині в дизайні.

"Який треш, тут і грецькі орнаменти, і бароко, і рококо, і якийсь скляний стіл, при цьому якісь дивні килими, штори, плитка", — пише коментатора під псевдо Бразолійна. Інші такої ж думки. Багато хто зазначає, що апартаменти схожі за стилем до ромських осель. І виявилися праві.

Як виявилося, цей будинок не з Києва. Першоджерелом виявився TikTok-канал родини ромів у Румунії, яка має ось такий смак. Відео з інтер’єром будинку різко стало популярним і привернуло увагу глядачів з усієї Європи. Переважно люди у коментарях також засуджують кітчевий інтер’єр, однак частина наголошує, що про смаки не сперечаються, аби оселя була збудована за чесні гроші.

Нагадаємо, раніше у мережі показали житло президента УЄФА Андрія Павелка під час обшуку. Позолочені меблі "Пшонка-стайл" привернули особливу увагу.

Однак найбільший шик у минулому році продемонстрували апартаменти кума путіна Віктора Медведчука, де навіть знайшли будинок у вигляді корабля і дорогу колекцію картин під час обшуків. Додамо, що Медведчук зараз у росії, бо його обміняли на полонених.