Скачать
Вівторок, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Порошенко і офшори: на Заході оприлюднили резонансні дані
Порошенко і офшори: на Заході оприлюднили резонансні дані
Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу
Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу
"Червоних" зон в Україні стане більше: де погіршилася ситуація з коронавірусом
"Червоних" зон в Україні стане більше: де погіршилася ситуація з коронавірусом
Дитина назвала їх "алкашами": п'яні одесити влаштували бійку прямо на дитячому майданчику (відео)
Дитина назвала їх "алкашами": п'яні одесити влаштували бійку прямо на дитячому майданчику (відео)

"Ідеальний злочин": в Закарпатті роми пограбували ломбард, а видобуток намагалися здати в сусідній

"Ідеальний злочин": в Закарпатті роми пограбували ломбард, а видобуток намагалися здати в сусідній
Оновлено 15:43 Сьогодні Телеграф

Банда ромів пограбувала один з ломбардів в Береговому. Зловмисники пошкодили вхідні двері.

Бандити, проникли в приміщення і вкрали мобільні телефони і електронну техніку. Від великого розуму вони вирішили віднести вкрадене в сусідній ломбард, повідомляє Mukachevo.net.

Грабіжники пролізли в приміщення ломбарду. З будівлі вони вкрали кілька мобільних телефонів та електронну техніку. Правоохоронцям вдалося швидко розшукати ромів. Зараз долю бандитів вирішить суд. "Крім цього правоохоронці повідомили, що в місті почастішали кримінальні випадки з боку ромського населення. Ломбард в Берегово пограбували також особи ромського населення", зазначили у відомстві.

Нагадаємо. зухвалі пограбування українців відбуваються серед білого дня. в ТРЦ RiverMall, в магазині Сільпо, зграя ромів вкрала мобільний телефон. До цього було затримано інше угруповання ромів, що крала особисті речі в українців.

На жаль, злочинців завжди відпускають додому. Ймовірно комусь є інтерес контролювати подібне беззаконня. Особливо в спальних районах, центрі та на Центральному вокзалі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

Все по темі:

Берегове, Закарпаття, Роми.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа безпеки всієї Європи: Дуда обнадійливо висловився про Україну в НАТО
02 "Де СБУ?!" У ресторані Києва помітили Басту, що раніше потрапив в скандал з Кримом
03 Жертвами коронавірусу в Україні стали майже 45 тисяч осіб: дані на 4 травня
04 Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу
05 Шахраї обдурюють українців, пропонуючи роботу: як працює схема
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загроза безпрецедентно велика: Кулеба висловився про ситуацію в Азовському морі
Загроза безпрецедентно велика: Кулеба висловився про ситуацію в Азовському морі
У Лаврова назвали &quot;жестом відчаю&quot; санкції країн Заходу проти Росії
У Лаврова назвали "жестом відчаю" санкції країн Заходу проти Росії
&quot;Ідеальний злочин&quot;: в Закарпатті роми пограбували ломбард, а видобуток намагалися здати в сусідній
"Ідеальний злочин": в Закарпатті роми пограбували ломбард, а видобуток намагалися здати в сусідній
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся