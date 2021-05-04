"Ідеальний злочин": в Закарпатті роми пограбували ломбард, а видобуток намагалися здати в сусідній

Банда ромів пограбувала один з ломбардів в Береговому. Зловмисники пошкодили вхідні двері.

Бандити, проникли в приміщення і вкрали мобільні телефони і електронну техніку. Від великого розуму вони вирішили віднести вкрадене в сусідній ломбард, повідомляє Mukachevo.net.

Грабіжники пролізли в приміщення ломбарду. З будівлі вони вкрали кілька мобільних телефонів та електронну техніку. Правоохоронцям вдалося швидко розшукати ромів. Зараз долю бандитів вирішить суд. "Крім цього правоохоронці повідомили, що в місті почастішали кримінальні випадки з боку ромського населення. Ломбард в Берегово пограбували також особи ромського населення", зазначили у відомстві.

Нагадаємо. зухвалі пограбування українців відбуваються серед білого дня. в ТРЦ RiverMall, в магазині Сільпо, зграя ромів вкрала мобільний телефон. До цього було затримано інше угруповання ромів, що крала особисті речі в українців.

На жаль, злочинців завжди відпускають додому. Ймовірно комусь є інтерес контролювати подібне беззаконня. Особливо в спальних районах, центрі та на Центральному вокзалі.