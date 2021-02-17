"Давно уже должны сидеть": в Киеве на горячем поймали группу юных карманников (фото)

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Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный

В Киеве возле торгово-развлекательного центра Gulliver поймали группу молодых воров.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что вблизи с ТРЦ заявитель заметил, как юные девушки осуществили кражу. Заявитель позвонил 102 и сделал фото воров.

"Лица уже давно должны сидеть за решеткой, но наше законодательство для них - рай" - сказано в сообщении.

О том, что именно и на какую сумму украли девушки не сообщается.

В Киеве возле ТРЦ Гулливер поймали воров

В Киеве возле ТРЦ Гулливер поймали воров

В Киеве возле ТРЦ Гулливер поймали воров

Напомним, в Запорожье 5 января молодой мужчина в супермаркете совершил кражу, после чего хотел убежать и применил оружие.

А в Киеве в ноябре прошлого года, в одном из магазинов посетители украли коробку с пожертвованиями на операцию маленькой девочке.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Киев, Полиция, Кража, Воры, ТРЦ "Гулливер".
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