Цинизм зашкаливает: кража в киевском магазине попала на видео

Вечером 29 ноября, в Киеве, в одном из магазинов посетители украли коробку с пожертвованиями на операцию маленькой девочке.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева Оперативного.

По предварительным данным, трое мужчин украли деньги с благотворительного бокса, в котором собирали деньги для девочки на операцию.

Сам инцидент произошел на улице Костельная 3.

Видео с кадрами с камер видеонаблюдения, которым также поделились в сети:

Стоит напомнить, что ранее в Славянске мать ребенка напала и избила фельдшера скорой помощи, требуя срочно провести тест на COVID-19.

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