Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно
Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 29 ноября (видео)
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 29 ноября (видео)

Цинизм зашкаливает: кража в киевском магазине попала на видео

Цинизм зашкаливает: кража в киевском магазине попала на видео
08:31 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Вечером 29 ноября, в Киеве, в одном из магазинов посетители украли коробку с пожертвованиями на операцию маленькой девочке.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева Оперативного.

По предварительным данным, трое мужчин украли деньги с благотворительного бокса, в котором собирали деньги для девочки на операцию. 

Сам инцидент произошел на улице Костельная 3.

Видео с кадрами с камер видеонаблюдения, которым также поделились в сети:

Стоит напомнить, что ранее в Славянске мать ребенка напала и избила фельдшера скорой помощи, требуя срочно провести тест на COVID-19.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Наталью Саенко, которую обвиняли в смертельной аварии у Корпусного сада в Полтаве, произошедшей два года назад, полностью оправдали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Кража, Пожертования.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине
04 Владелец развлекательного центра устроил пьяное ДТП в Ужгороде (фото, видео)
05 Президент Армении сделал заявление о дальнейшей судьбе Пашиняна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина
Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина
Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
В небе над Японией заметили огромный светящийся шар (видео)
В небе над Японией заметили огромный светящийся шар (видео)
Какой праздник 30 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь