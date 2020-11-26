«Бабло побеждает добро»: суд оправдал предпринимательницу, сбившую на переход подростка в Полтаве (видео)

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09:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

25 ноября Наталью Саенко, которую обвиняли в смертельной аварии у Корпусного сада в Полтаве, произошедшей два года назад, полностью оправдали. Семья погибшего в результате аварии ребенка не получит компенсацию. Адвокат потерпевших говорит, что они будут подавать апелляцию.

Об этом сообщили poltavske.tv.

25 ноября прошло последнее заседание по делу смертельного ДТП. Судья Анатолий Савченко вынес приговор обвиняемой Натальи Саенко. Он поддержал сторону защиты, настаивая, в частности, на том, что превышение скорости не было. А Артем Левченко, погибший от полученных травм, должен был предоставить преимущество в движении. 

По словам судьи, обвинения, которые приводила сторона пострадавших, основываются на предположениях и на доказательствах, полученных с нарушениями. Поэтому Саенко необходимо оправдать, поскольку достаточных доказательств совершения уголовного преступления нет.

В то же время мама Артема Левченко говорит, что Натальи Саенко помогли уничтожить доказательства, из-за чего и удалось оправдать ее.

Адвокат потерпевших Дмитрий Семеха отметил, что родственники погибшего будут подавать апелляцию на такое решение суда.

Стоит напомнить, что 6 ноября 2018 на пешеходном переходе водитель Наталья Саенко столкнулась с 15-летним велосипедистом. Через 2 месяца, не приходя в сознание, Артем Левченко скончался. Дело в полиции открыли лишь после того, как в Полтаве собрался митинг под прокуратурой. Лишь 2 месяца обвиняемая находилась под круглосуточным домашним арестом, позже меру пресечения изменили на домашний арест в ночное время. А в феврале 2020 года и это ограничение было отменено.

В сети также не остались в стороне после данного решения суда.

"Бабло всегда побеждает добро в этой стране", - отметил пользователь Фейсбука Михаил Макарук.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Уманском районе, Черкасской области, на 545 км трассы М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" произошло смертельное ДТП.

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ДТП, Полтава.

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Телеграф
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