Женщина избила фельдшера скорой из-за теста на коронавирус

29 ноября в Славянске произошло ЧП: мать ребенка напала и избила фельдшера скорой помощи, требуя срочно провести тест на коронавирус.

Об этом сообщили в Фейсбуке Донецкого Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел ночью. Специалисты как обычно выехали на очередной вызов, у ребенка была повышенная температура. Фельдшером была хрупкая девушка, которая даже представить себе не могла чем закончится этот вызов.

В то же время, все закончилось тем, что неадекватная мать ребенка, требуя провести ПЦР-тест, нанесла ряд телесных повреждений фельдшеру, а также разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами.

Стоит отметить, что работница скорой помощи серьезных травм не получила.

А тем временем на место ЧП вызвали наряд полиции для выяснения ситуации и составления протокола.

"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом", - напомнили медики.

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