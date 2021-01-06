В Запорожье в магазине вор убегал и отстреливался от охранника

В Запорожье 5 января молодой мужчина в супермаркете совершил кражу, после чего хотел убежать и применил оружие.

Об этом сообщается в Фейсбуке на странице Патрульной полиции Запорожья.

Инцидент произошел около 20:00 в магазине на проспекте Металлургов.

Полиция обнародовала видео, где видно, что мужчина сначала ворует шампуни, запихивая их себе в куртку, а потом за ним гоняются охранник и продавщица супермаркета.

Во время погони вор достал пистолет и начал стрелять.

31-летнего гражданина полицейские задержали в общественном транспорте. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили пистолет, нож и похищенные вещи из супермаркета.

На место происшествия инспекторы вызвали следственную группу Днепровского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", 1 января в центре Львова пьяный мужчина устроил стрельбу.