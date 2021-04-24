Банды воровок не дремлют: новое преступление в магазине попало на видео

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Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Украинцам вновь напомнили о необходимости следить за своими личными вещами, ведь карманники никуда не делись

Кадрами очередного дерзкого ограбления поделились в телеграм-канале Київ Оперативний. 

"Вчера в ТРЦ RiverMall, в магазине Сильпо, эта стая грязных воришек украла мобильный телефон. К сожалению, эта история не является одиночной. Поэтому, берегите свои вещи, ведь все равно их не сажают", - говорится в сообщении. 

На кадрах видно, как две женщины подошли вплотную к одной из покупательниц и сделали вид, что обсуждают сковородки. В это время третья воришка аккуратно вытащила мобильный телефон у ничего не подозревающей жертвы. 

После этого трио уверенной походкой удалилось из магазина. 

Как сообщалось ранее, в Киеве карманники стащили у бизнесмена кошелек с 10 тысячами евро.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Ограбление.
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