Банды воровок не дремлют: новое преступление в магазине попало на видео

Украинцам вновь напомнили о необходимости следить за своими личными вещами, ведь карманники никуда не делись.

Кадрами очередного дерзкого ограбления поделились в телеграм-канале Київ Оперативний.

"Вчера в ТРЦ RiverMall, в магазине Сильпо, эта стая грязных воришек украла мобильный телефон. К сожалению, эта история не является одиночной. Поэтому, берегите свои вещи, ведь все равно их не сажают", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как две женщины подошли вплотную к одной из покупательниц и сделали вид, что обсуждают сковородки. В это время третья воришка аккуратно вытащила мобильный телефон у ничего не подозревающей жертвы.

После этого трио уверенной походкой удалилось из магазина.

Как сообщалось ранее, в Киеве карманники стащили у бизнесмена кошелек с 10 тысячами евро.