Банды воровок не дремлют: новое преступление в магазине попало на видео

Украинцам вновь напомнили о необходимости следить за своими личными вещами, ведь карманники никуда не делись.
Кадрами очередного дерзкого ограбления поделились в телеграм-канале Київ Оперативний.
"Вчера в ТРЦ RiverMall, в магазине Сильпо, эта стая грязных воришек украла мобильный телефон. К сожалению, эта история не является одиночной. Поэтому, берегите свои вещи, ведь все равно их не сажают", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как две женщины подошли вплотную к одной из покупательниц и сделали вид, что обсуждают сковородки. В это время третья воришка аккуратно вытащила мобильный телефон у ничего не подозревающей жертвы.
После этого трио уверенной походкой удалилось из магазина.
Как сообщалось ранее, в Киеве карманники стащили у бизнесмена кошелек с 10 тысячами евро.