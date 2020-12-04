"Это тупо жесть!" Наглое ограбление старушки в Киеве возмутило сеть (видео)

Дерзкое ограбление пенсионерки детьми-ромами в Киеве возмутило сеть.

Видео обнародовал ветеран войны на Донбассе и глава одного из подразделений Муниципальной стражи в Киеве Сергей Бондар в Facebook.

"Это тупо жесть! Цыгане. Грабят. Бабушку. Среди бела дня. Постоянно! Без перерывов и выходных! Бабушка собирала на лечение ... Отобрали последнюю копейку", - написал он.

В комментариях к записи люди высказали негодование подобным поведением детей:

"Хуже то что полиции как будто и нет. Реформа прошла так удачно, что полиции не видно . Даже если вызвать то приедут, это если ещё приедут, через пару часов"

"Ни карантина, ни локдауна у них нет"

Как сообщалось ранее, в Запорожье мать продала 12-летнего сына за 600 гривен.